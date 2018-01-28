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Havai fişek fabrikasında : 2 işçi can verdi

Giriş Tarihi: 28.1.2018
Havai fişek fabrikasında patlama: 2 işçi can verdi
'de havai fişek fabrikasında meydana gelen da 2 işçi hayatını kaybetti. Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki bir havai fişek fabrikasında dün akşam bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İşçilerden İlyas Ünlü olay yerinde, Muharrem Alkan ise kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını söndürdü. Olayla ile ilgili savcılık soruşturması sonucu aralarında fabrikanın sahibi, oğlu ve iş güvenliği uzmanı ve sorumlu müdür gözaltına alındı.
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Havai fişek fabrikasında patlama: 2 işçi can verdi
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