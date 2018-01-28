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İkizleri ölüm ayıramadı

’in Bayındır ilçesinde minibüsle otomobil çarpıştı. Feci da ikiz kardeşler Ferhat ve Kenan Gencer hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı

Giriş Tarihi: 28.1.2018
İkizleri ölüm ayıramadı
'in Bayındır ilçesinde, minibüsle otomobilin kavşakta çarpıştığı da, 34 yaşındaki ikiz kardeşler Ferhat Gencer ve Kenan Gencer hayatını kaybetti. Kazada iki araçtaki toplam 6 kişi ise yaralandı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Çatal Kavşağı'nda meydana geldi. Tire'den Kiraz ilçesine hasta ağabeyine ziyarete gittiği öğrenilen Özkan Tosun'un (32) yönetimindeki 25 SF 062 plakalı otomobil ile Bayındır yönünden gelen, sürücüsünün kim olduğu belirlenemeyen 16 KS 630 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Minibüsteki ikiz kardeşler, Ödemiş'te mandıracılık yapan Ferhat Gencer ve Kenan Gencer, kaza yerinde öldü. Otomobilde bulunan sürücü Özkan Tosun ile yakınları Zehra Tosun (19), Nezaket Tosun (62), Köksal Tosun (60) ve Fatma Tosun (31) ile minibüsteki Hakan Çarpan (22) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İkiz kardeşlerin cenazeleri ise önce Bayındır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından otopsi için İzmir adli Tıp Kurumu'na getirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Kazada yaşamlarını yitiren ikiz kardeşler Kenan Gencer ve Ferhat Gencer'in cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yakın zamanda bir mandıra işletmesi açtıkları belirtilen ikiz kardeşlerin cenazelerinin, bugün Ödemiş'in kırsal Köseler Mahallesi'nde, ikindide kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
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