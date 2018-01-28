Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni hava durumu bilgilerine göre yurdun büyük kesiminde etkisini gösteren soğuklar batı illerinde yarından itibaren yerini sıcak ve güneşli havaya bırakacak. Mevsim normallerinin üzerine çıkacak olan hava sıcaklığı özellikle İstanbul'da bahardan kalma bir gün yaşatacak. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu için Meteoroloji'den açıklama geldi. Önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 9 derece.