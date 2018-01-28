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'den son dakika açıklaması geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı ve raporları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul için yapılan son dakika kar yağışı uyarılarına rağmen İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. İstanbul'da yaşayan vatandaşların İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabını merak ediyor. Bugün yapılan hava durumu bilgilerine göre yarından itibaren batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar 3 derece artarak özellikle ��stanbul'da soğuk havanın yerini bahardan kalma bir havaya bırakması bekleniyor. Doğu ve iç anadolu bölgesi için ise son dakika kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. İşte il il hava durumu raporları ve detaylar.

Giriş Tarihi: 28.1.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 13:01
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni bilgilerine göre yurdun büyük kesiminde etkisini gösteren soğuklar batı illerinde yarından itibaren yerini sıcak ve güneşli havaya bırakacak. Mevsim normallerinin üzerine çıkacak olan hava sıcaklığı özellikle İstanbul'da bahardan kalma bir gün yaşatacak. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu için Meteoroloji'den açıklama geldi. Önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 9 derece.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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