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Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

’ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 28.1.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 18:26
Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Gürün ilçesi İncesu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Elazığ istikametine gitmekte olan Mustafa Ö. (36) idaresindeki 23 DG 378 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte eşi Filiz (36) ve oğlu Buğra Emir yaralandı. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Filiz Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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