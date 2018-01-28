Paha biçilemeyen tarihi eser Adana’da bulundu

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi, İncirlik Park alanına gelen 35 PP 7851 plakalı otomobilden şüphelendi. Polis otomobili durdurup kimlik kontrolü yaptığında, şahısların Suriyeli olduğunu belirledi. İki şahsın hareketlerinden şüphelenen polis otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 117 santimetre uzunluğunda 87 santimetre genişliğinde bir bez üzerine küçük mozaik taşlarla yapılmış kadına benzeyen figür olan eser ele geçirildi. Polis şahısları gözaltına alırken, eserin gerçek mi sahte mi olduğunu belirlemek için müze müdürlüğüne gönderdi. Arkeologlar eseri incelediğinde tahribat olduğundan tam olarak ne olduğu anlaşılmadı ancak eseri suya koyduktan sonra arkeologlar her şeyi ortaya çıkardı. Hazırlanan raporda eserle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Eserde renkli cam tesseralar (küçük mozaik taş) kullanılmış. Eserin arka yüzünde kenarları bordürle çerçevelenmiş. Bordürlü çerçevenin ortasında bir geyik figürü ve geyik figürü önünde sağ tarafına hafif rastlanır biçimde duran, sağ ayağı, sol ayağın üzerine kıvrılmış, sol elinde bir ok tutan kadın figürü olan mozaik eserdir."

Bu nedenle eserin 2 bin 863 sayılı "korunması gereken taşınmaz kültür varlığı" niteliği taşıdığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.