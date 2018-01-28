Sahte içki öldürdü

Manisa'nın Soma ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan
4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, evinde sahte içki
imal ettiği öne sürülen kişi ile büfe sahibi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki büfeden aldıkları sahte içkiden içtikleri iddia edilen Kenan Pehlivan (57), Özcan Ünal (46), İbrahim ve oğlu Cüneyt Gök, mide bulantısı ve karın ağrısı şikâyetiyle Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Metil alkol zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alınanlardan Özcan Ünal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen
İbrahim Gök, yolda hayatını kaybetti. İki kişinin tedavisi de sürüyor. EVİNDE ÜRETİYORMUŞ
Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Gök'ün yaşamını yitirmeden önce içkiyi nereden aldığını söylemesi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda sahte içki sattığı öne sürülen büfe sahibi E.G. ile evinde sahte içki ürettiği iddia edilen Ü.İ. gözaltına alındı. Ü.İ'nin evinde yapılan aramada 24 litre şişelenmemiş içki, 13 dolu içki şişesi, 6 litre anason ve bir litre votka aroması ile içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.