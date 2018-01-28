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Servis aracı minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 32 yaralı

’da bir seyahat şirketine ait servis ile Suriyeli işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi ölürken, 32 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 10:48
Servis aracı minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 32 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, 'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yenişehir - İznik yol ayrımında sabah saatlerinde meydana geldi. Bir seyahat şirketine ait olan 16 S 6820 plakalı servis ile 10 RT 895 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlarda bulunanlar yola savrulurken, olay yerine kısa sürede çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.

Servis aracı minibüsle çarpıştı, 3 ölü, 32 yaralı

Yaralılar ambulanslarla bölgede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Servis aracı minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 32 yaralı
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