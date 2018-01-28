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Silahlı kavganın ortasında kalan kadın ağır yaralandı

'nın merkez Yıldırım ilçesinde silahlı kavganın ortasında kalan kadın, fişeklerden birinin vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018 08:49 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 08:54
Silahlı kavganın ortasında kalan kadın ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Hacivat Mahallesi 345. Sokak'ta Bayram T. ile Ferdi K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ferdi K. üzerindeki tabancayla Bayram T'ye ateş etmeye başladı. Bayram T. de av tüfeğiyle Ferdi K'ye ateş etti.

Kavga esnasında fişeklerden biri silah sesini duyarak evinden dışarı çıkan Senem Yelegen'i (43) yaraladı.

Ferdi K. ve Bayram T, olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Yelegen, yakınları tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yelegen'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Ferdi K. ile Bayram T'yi yakalama çalışması başlattı.

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Silahlı kavganın ortasında kalan kadın ağır yaralandı
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