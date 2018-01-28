Soğuğa aldırış etmeden yüzdüler

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 7. Kış Yüzme ��enliği düzenlendi. Şenlikte doğa yürüyüşü sonrası katılımcılar, mayolarını giyerek soğuk havaya aldırış etmeden 17 derece sıcaklıktaki suya girdi. Yarışmaya katılan 43 yaşındaki Ali Onar, "Etkinliği duyduk ve geldik. Önemli olan yarışmak değildi, katılmaktı. Suyun sıcaklığını 18 derece diyorlardı ama daha soğuktu" diye konuştu.

Yarışmaya katılan kadınlardan Aynur Aslan ve Emine Kara, "Şenlik çok güzeldi. Yüzmenin tadını çıkardık. Harikaydı" diye konuştu. Yarışmanın sonunda katılımcılara cesaret madalyası ve sertifika verildi.

Bünyan Dostları Grubu Derneği Başkanı Şener Serim, "Bünyan'da Pınarbaşı mevkiinde Geleneksel 7. Bünyan Kış Yüzme Şenliği için toplandık. Kış Yüzme Şenliği 7 yıldır Ocak ayında Bünyan ve Kayseri'yi tanıtmak için yapılan bir etkinlik. Doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlik Pınarbaşı mevkiinde yüzme şenliği ile sona eriyor. 7 yıldır çeşitli şehirlerden gelenler Bünyan'ı ve Kayseri'yi tanıyor. Yüzme yarışmasına katılanlara cesaret madalyası ve sertifika veriyoruz" dedi.