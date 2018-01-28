Uludağ’a çıkmak için 2 bin kişilik kuyruk

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, sömestr ve hafta sonu tatili sebebiyle tatilcilerin akınına uğradı. Geçtiğimiz günlerde yoğun kar ve fırtınanın yerini güneşli havaya bırakması sonucu vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Uludağ'a çıkmak için harekete geçenler yolun kapalı olmasından dolayı teleferiğe akın etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan teleferik kuyruğu giderek uzadı. İstasyona sığmayıp dışarıya çıkan kalabalık yüzünden yol üzerinde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.