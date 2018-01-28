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Uyuşturucu ararken kobra zehri buldular

’da uyuşturucu sattıklarından şüphelenilen kişilerin aracında yapılan aramada piyasada değeri 6 milyon lira olan 596 tüp kobra yılanı zehri bulundu

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018
Uyuşturucu ararken kobra zehri buldular

'dan gelen dört kişinin 'nın Karatay ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapmaya çalıştığı bilgisine ulaşan Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Yapılan takip sonrasında durdurulan otomobilde bulunan Abdullah K. (35), Mehmet K. (40), Ahmet Ç. (63) ve Mehmet Arif A. (49) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bir çanta içerisinde özel paketler halinde saklanan 596 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Sorguya alınan şüpheliler, kobra zehirlerini altı yıl önce İstanbul'daki ortaklarıyla kaçak yollarla 'dan getirdiklerini, Konya'daki bir aracıyla da yurtd��şına çıkarmayı planladıklarını söyledi. Piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu belirtilen kobra zehri, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Kimyasal silahların yapımından kanser tedavisine kadar birçok alanda kullanılan kobra yılanı zehrinin dünyanın en pahalı sıvısı olduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu ararken kobra zehri buldular
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