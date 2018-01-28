Zigana’da ölen dağcılar anıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyelerinin yanı sıra Türkiye'nin değişik yerlerinden yaklaşık 200 dağcı, anma etkinlikleri kapsamında Zigana Dağı'nın zirvesinden Çığ Şehitleri Anıtı'na kadar yürüdü. 3 km'lik yürüyüşün ardından anıta uluşan dağcılar burada çığ felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Burada düzenlenen anma töreninde konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, çığ felaketinde hayatını kaybeden 10 dağcının yakınlarına ve dağcılık camiasına başsağlığı dileyerek "Bu olayın acısını hala içimizde hissediyoruz" derken, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise yaşanan bu felaketi hala unutamadıklarını belirterek üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar da "O elim günde çığ nedeniyle 10 kardeşimizi kaybettik. 9 yıl önce bu acıyı yaşadık. Ülkemizin 4 bir yanından gelen dağcı arkadaşlarımız burada onları yad ediyor. Onları hiçbir zaman unutmadık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören, çığ şehitleri için yapılan duayla son buldu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 25 Ocak 2009 tarihinde meydana gelen çığ olayında Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Davut Akdeniz hayatını kaybetmişti.