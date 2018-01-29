15 Temmuz FSM Köprüsü davasında yaralılar konuştu

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan onuncu duruşmada müştekiler dinlendi.

Müşteki olarak beyanda bulunan Mahmut Talha Uçar, Rüzgarlıbahçe'de bir yerde otururken televizyonda köprüde asker olduğunu gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine olay yerine gittiğini, ilk giden 15-20 kişiden biri olduğunu söyleyen Uçar "Askerlerden biri 'Bize itaat edeceksiniz' demiş. Kalabalık artmaya başladı. Araçları Anadolu yakasından Avrupa yakasına tek tek salıyorlardı. Geçen araçlara "Asker yönetime el koydu" diyorlardı. Tanklar vatandaşın üzerine sürüldü. Benim de elim bariyerlerin arasında sıkıştı ve yaralandım." şeklinde beyanda bulundu.

"YARALILARA MÜDAHALE ETTİM"

Kendisinin doktor olduğunu söyleyen Uçar, bu nedenle olay yerini terk etmediğini, yaralılara müdahalede bulunduğunu belirtti.

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Müşteki Mehmet Toprak da darbe girişimi olduğunu öğrenince annesiyle ve babasıyla vedalaşarak evden ayrıldığını, olay yerine gittiğini söyledi.

Vatandaşlara ateş edildiğini belirten Toprak, silah dipçiğiyle kafasına vurulduğunu ve yaralandığını anlattı.

Beyanda bulunan diğer müştekiler de yaralandıklarını ifade ederek, sanıklardan şikayetçi ve davaya katılma taleplerinin olduğunu dile getirdi.

Duruşma yarına ertelendi.