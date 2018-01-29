Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Abdülhamid anısına fotoğraf maratonu

Abdülhamid anısına fotoğraf maratonu

Giriş Tarihi: 29.1.2018
Abdülhamid anısına fotoğraf maratonu
. Abdülhamid'in vefatının 100'üncü yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında "Sultan II. Abdülhamid Han'ın Dersaadeti Foto Maratonu" düzenlendi. ve yurtdışından yaklaşık 500 fotoğraf sanatçısının katıldığı yarışma 'de başladı. Burada katılımcılara fotoğraflayacakları yapıların listesi harita halinde verildi. Darülaceze'nin fotoğraflanmasının ardından Yıldız Hamidiye Camisi'ne giden yarışmacılar, saat 17.00'ye kadar kendilerine verilen noktaları fotoğrafladı. Başlangıç ve bitiş çizgisi arasında kalan 28 yapıyı fotoğraflamak için yaklaşık 8 kilometre yol kat eden fotoğrafçıların, çektikleri karelerden 10 tanesini 48 saat içinde jüriye teslim etmesi gerekiyor.

Saffet AZAK
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdülhamid anısına fotoğraf maratonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN