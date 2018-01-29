Abdülhamid anısına fotoğraf maratonu

Sultan II
. Abdülhamid'in vefatının 100'üncü yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında "Sultan II. Abdülhamid Han'ın Dersaadeti Foto Maratonu" düzenlendi. Türkiye
ve yurtdışından yaklaşık 500 fotoğraf sanatçısının katıldığı yarışma Darülaceze
'de başladı. Burada katılımcılara fotoğraflayacakları yapıların listesi harita halinde verildi. Darülaceze'nin fotoğraflanmasının ardından Yıldız Hamidiye Camisi'ne giden yarışmacılar, saat 17.00'ye kadar kendilerine verilen noktaları fotoğrafladı. Başlangıç ve bitiş çizgisi arasında kalan 28 yapıyı fotoğraflamak için yaklaşık 8 kilometre yol kat eden fotoğrafçıların, çektikleri karelerden 10 tanesini 48 saat içinde jüriye teslim etmesi gerekiyor. Saffet AZAK