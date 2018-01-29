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Ayıcıkları için çalmışlar

Başkent'te ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar, sabahın erken saatlerinde oyuncakçı dükkanının camını arabayla kırdıktan sonra içerisindeki büyük ayıcıkları çalıp kaçtılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 11:31
Ayıcıkları sevgililer günü için çalmışlar

Olay, sabahın erken saatlerinde 'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziraat Mahallesi'nde bulunan oyuncakçı dükkanının önüne 06 ADC 44 plakalı otomobil ile gelen hırsızlar, geldikleri araba ile dükkan camını kırıp vitrinde bulunan büyük ayıcıkları çaldı. Bu anlar ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Arabayla vitrin camını kıran hırsızlar oyuncak ayıları çaldı... Hırsızlar kamerada

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN ÇALDILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sabahın erken saatlerinde bir otomobil dükkanın önüne yaklaşıyor. Bir kişi otomobilden iniyor etrafı kontrol ettiği sırada otomobil sürücüsü geri geri gelerek dükkanın dış camlarını kırıyor. Araçtan inen hırsız hızlı şekilde hareket ederek, vitrinde bulunan oyuncakları aracın içine dolduruyor. Oyuncak ayıcıkların büyük olmasından dolayı arka koltuklara sadece 3 tane sığdırabilen hırsız ön tarafa biniyor ve oradan uzaklaşmak istiyor. Şoförün uyarısıyla olsa gerek, tekrar otomobilden inen hırsız, vitrinden büyük bir ayıcık daha alıyor ve kendisiyle birlikte ön koltuğa oturtup oradan uzaklaşıyorlar.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan dükkan sahibi, hırsızların oyuncak ayıcıkları çalma sebebinin, yaklaşan olduğunu iddia etti.

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Ayıcıkları sevgililer günü için çalmışlar
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