Bir babanın hukuk mücadelesi

Kızının hayatını kaybettiği kazanın örtbas edilmeye çalışıldığını iddia eden baba Kerim Er'in talebi üzerine kazanın üzerinden geçen 121 gün sonra kaza yerinde mahkemenin tayin ettiği bilirkişi heyeti de bugün incelemelerde bulundu.



Trabzon Havalimanı Kavşağı'nda geçtiğimiz 1 Ekim 2017 tarihinde akşam saatlerinde kardeşi ile birlikte Arsin ilçesinden gelen 20 yaşındaki üniversite öğrenci Büşra Er burada minibüsten indi. Karşıya geçmek isteyen Büşra Er ve kardeşi yaya geçidinde bir kamyonun olduğunu fark edince kamyonun önünden geçmek istedi. Işıkların tam önünde duran kamyonun kör noktasından geçmeye çalışan Büşra Er yeşil ışığının yanmasıyla kamyonun altında ezildi. Kazada ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Arsin ilçesinde toprağa verildi.





KIZINI TOPRAĞA VERDİ ARDINDAN KAZAYI ARAŞTIRMAYA BAŞLADI



Kızını toprağa veren acılı baba Kerim Er, kızının ölümünün ardından suçluların cezalandırılması için girişimlerde bulundu. İlk olarak kaza görüntülerini Emniyet'ten dilekçe ile isteyen babaya görüntü yerine bir CD içerisinde 4 tane kaza yeri fotoğrafı verildi ve görüntü olmadığı söylendi. Baba Kerim Er, kaza sonrası kamera görüntülerinin toplandığını ve olayın örtbas edilmeye çalışıldığını iddia ederek mücadelesini sürdürdü. MOBESE kameralarının kaza anını görmediğinin kendisine söylendiğini belirten baba Kerim Er, "Kamyonun Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'nun oğluna ait şirkete ait olduğunu öğrenince bu olay bizi huylandırdı. Kızımı ezen kamyon sürücüsünü 2 ay üstüne tahliye ettiler. Polis raporunda 8'de 6 kusurlu olduğu halde tahliye edildi. Buna itirazda bulunduk. Bu itiraz üzerine mahkeme bilirkişi tayin etti. Kazadan 121 gün sonra olay yerine gelen bilirkişi heyeti kazanın yaşandığı kavşakta incelemelerde bulundu" dedi.



"ADALETLİ BİR KARAR BEKLİYORUM"



Adaletli bir karar beklediklerini dile getiren Baba Kerim Er, "Talep ettiğimiz bilirkişi olay yerine gelerek inceleme yaptı. İnşallah hayırlısıyla bir rapor bekliyoruz. Olay zaten belli. Tanık birebir gördüğünü göstererek anlattı. Zaten mahkemenin de eline bir kamera ulaşmış. Kamerada her şey gözüküyor. Adaletli bir karar bekliyoruz" diye konuştu.



Keşifin daha önce ertelendiğini de hatırlatan Er, "Daha önce polis bilirkişisinin verdiği bir karar vardı. Biz bunu kabul etmeyerek itiraz ettik. Tamamen saçma bir rapordu. Daha önceki raporda çok farklı ifadeler var şimdi olay yerini kamera görüntüleri ile incelediğimiz zaman çok farklı bir sonuç çıkacağını umut ediyorum" şeklinde konuştu.



YOK DENİLEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



İstedikleri MOBESE görüntülerine de ulaştıklarını vurgulayan Er, "Sonunda bir görüntüye ulaştık. Olay yerine az da olsa gösteriyor ama net görüntülere yine ulaşamadık. Bulduğumuz görüntülerde kamyonun nerede durduğunu ve nerede vurduğunu gösteriyor. Bize gelen görüntüler bile bilirkişiye yetiyor. O görüntüler inceledikten sonra hakkaniyetin ortaya çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



BELEDİYE BAŞKANI İDDİALARI REDDETMİŞTİ



Öte yandan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu babanın iddiaları ile ilgili daha önce "Ailemize ait bir firmayı karalamaya yönelik iddialar var. Oğluma ait kamyonun o tarihte sigortalı, maaşlı şoförü seyir halindeyken bir trafik kazasına maruz kalınmıştır. Orada bir yavrumuz kaza neticesinde vefat etmiştir. Belediye başkanlığını kullanarak delillerin karartılması iddiaları asılsız şeylerdir. Ben ne polis merkezine gittim ne adliyeye gittim. Kamera kayıtlarının da kaybolduğuna inanmıyorum. Avukatı aracılığı ile hukuka müracaat ettiğinde zaten kamera kaydı varsa ortaya çıkar. Bir trafik kazası üzerinden karalanmaya çalışıldığımıza inanıyorum" açıklamalarında bulunmuştu.