Çalınan koyunlar 28 gün sonra bulundu

Yolaşan Mahallesi'nde yaşayan Bekir Tunç, İlçe Jandarma Komutanlığına küçükbaş hayvanlarının çalındığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Hayvanların İran sınırındaki Kızılca Mahallesi'nde A.K.'ye ait ahırda olduğunun tespit edilmesi üzerine Başkale ilçesine bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Gizli bölmelerde 28 gün sonra bulunan hayvanlar sahibine teslim edilirken, ağır sahibi de gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin daha önce de çalınan 102 koyunu bularak sahiplerine teslim ettiği öğrenildi.