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Daire almaya gittiği inşaattan düşüp hayatını kaybetti

'ın Ereğli ilçesinde daire almak için gittiği inşaatın 10. katından asansör boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 15:01
Daire almaya gittiği inşaattan düşüp hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıkorkmaz Mahallesi Hürriyet Kümeevleri Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 14 katlı inşaat halindeki binadan daire almaya gelen 81 yaşındaki Feyzi Toraman geri geri giderken 10'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. İnşaatta çalışanlar yaşlı adama müdahale ederken, 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaşlı adama ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Özel Ereğli Anadolu Hastanesi'ne kaldırdı. Kafasında ve vücudunun bir çok yerinde onlarca kırık oluşan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastanede dehşet

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