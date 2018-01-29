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Göçük altında kalan define avcısı öldü

’nin Yahyalı ilçesinde define aradığı iddia edilen iki kişi dinamit sı sonucu oluşan göçük altında kaldı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 10:55
Göçük altında kalan define avcısı öldü

Yahyalı ilçesi Taşhan Mahallesi Danaözü mevkisinde akşam 21.30 sıralarında meydana gelen olayda sesi duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Sesin yükseldiği yere gelen jandarma ekipler, iddiaya göre arazide define aradıkları ve dinamit patlattıkları ne sürülen ile 'in, patlamanın etkisiyle oluşan göçüğün altında kaldığını belirledi.

Olay yerine itfaiye ve UMKE ekipleri çağırıldı. Yaşanan göçükte Sefer Aslan yaralı kurtulurken, arkadaşı Mustafa Ülger olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Göçük altında kalan define avcısı öldü
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