Göçük altında kalan define avcısı öldü

Yahyalı ilçesi Taşhan Mahallesi Danaözü mevkisinde akşam 21.30 sıralarında meydana gelen olayda patlama sesi duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Sesin yükseldiği yere gelen jandarma ekipler, iddiaya göre arazide define aradıkları ve dinamit patlattıkları ne sürülen Sefer Aslan ile Mustafa Ülger'in, patlamanın etkisiyle oluşan göçüğün altında kaldığını belirledi.

Olay yerine itfaiye ve UMKE ekipleri çağırıldı. Yaşanan göçükte Sefer Aslan yaralı kurtulurken, arkadaşı Mustafa Ülger olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.