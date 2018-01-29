Kar Festivali'nde renkli görüntüler

Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Beyaz Renk Kar Festivali'nde konuşan Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, "Bu şenliği buruk kutladık ama bu alan turizm alanıdır gelenek haline getirmemiz gerekiyor. Muhtarımız Şubat tatili nedeniyle çok güzel bir etkinlik planlamıştı. Suriye'deki Zeytin Dalı hareketinden dolayı yüksek dozlu eğlenceli programı iptal edilmek zorunda kalındı. Bizde bu vesile ile o harekatta şehit düşen askerlerimizi rahmetle ve saygı ile anıyoruz. Yöre insanları kar içinde kalmalarına rağmen bunu bir spor dalı bir eğlenceye dönüştürmeye çalışıyor. Bu yıl biraz sönük ama gelecek yılda daha geniş katılımlı bir şenlik olacağını ümit ediyoruz" İfadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Geçitli Köyü Muhtarı Hakan Öztürk ise unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği canlandırdıklarını dile getirerek "Bu yıl 3'üncüsünü yapmayı planlıyorduk. Zeytin Dalı Harekatı sebebiyle eğlence programlarını iptal etmemize rağmen insanlar karne tatili nedeniyle karda buluşmayı sevdikleri için toplandılar. Türkiye'mizin şu anda içinde bulunduğu terör odaklarına karşılık yürütmüş olduğu operasyonlardan dolayı kendimiz de vicdanen rahat edemedik. Askerimize destek olması açısından devletimizin arkasında olduğumuzu belirtmek amacı ile eğlence etkinliklerini iptal ettik ama burası turistik bir yer olduğu için vatandaşlarımız yine de geldiler ve kendi hallerinde eğlendiler" şeklinde konuştu.

Buruk kutlayanlar arasında İsrafil Yavuz isimli bir esnaf, Mehmetçikler için yazdığı şiiri okurken göz yaşlarına hakim olamadığı için şiiri yarıda kesmek zorunda kaldı. Şiiri dinleyenler ise 'En büyük asker bizim asker' sloganları attı.