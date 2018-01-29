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Sınav kaygısı için aldığı ilaçlar vücudunu yaktı

Giriş Tarihi: 29.1.2018
Sınav kaygısı için aldığı ilaçlar vücudunu yaktı
Antalya'da sınav kaygısı nedeniyle özel bir psikiyatri kliniğine giden lise ikinci sınıf öğrencisi H.Ü.'ye (15), iddiaya göre doktor tarafından yazılan iki farklı ilaçtan biri yan etki gösterdi. Tüm vücudu su toplayıp moraran ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan genç kız, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yaşam mücadelesi veriyor. Anne Dilek Ü., yaşadıklarıyla ilgili hukuki mücadele başlatacaklarını belirtti.
İlacı yazan Doktor Ö.A. ise, "Kullanılacak ilacın böyle bir sonuca yol açabileceğini öngörmem mümkün değil. Pek çok ilaç, benzer sonuca yol açabilir. Basit bir aspirin dahi böyle bir tabloya, hatta daha ağır bir tabloya yol açabilir" diye konuştu.
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Sınav kaygısı için aldığı ilaçlar vücudunu yaktı
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