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100 Metrelik uçurumdan sağ çıktı

Gümüşhane'de yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü bir saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 19:25
100 Metrelik uçurumdan sağ çıktı

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'den 'a giden Ali Demirci idaresindeki 61 JD 039 plakalı kamyonet, Zigana Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

AFAD, İMDADA YETİŞTİ

da yaralanan Demirci, ihbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (), 112 sağlık ekipleri ve vatandaşlarca, 100 metrelik uçurumdan yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu sedyeyle çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Demirci, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AFAD ekipleri, kamyonette başka kişilerin olma ihtimaline karşın olay yerinde arama yaptı.

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100 Metrelik uçurumdan sağ çıktı
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