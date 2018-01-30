30 Ocak On Numara sonuçları burada! MPİ On Numara bilet sorgulama...

Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları dün akşam itibariyle belli oldu. Şanslı 22 numara belirlendi. Geçen hafta 13'e bölünen ikramiye bu kez 3'e bölündü. Antalya / Muratpaşa, Balıkesir / Karesi, Bursa / Kestel illeri talihlilerin yaşadığı yerler. Dün akşamki şanslı numaralar 02, 03, 18, 20, 22, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 51, 56, 57,60, 61, 63, 72, 75, 77 ve 80... Milli Piyango bilet sorgulama sisteminden ikramiye tutarınızı rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Toplam 2 milyon 361 bin 239 lira 17 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 941 bin 202 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 524 bin 719 lira 71 kuruş, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, Olimpiyat Oyunlarına, Savunma Sanayine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 416 bin 743 lira 21 kuruş aktarıldı.