Ağrı eksi 18 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk havalar etkisini sürdürüyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 18, Ardahan'da 17, Kars'ta 15, Erzurum'da 14, Iğdır'da 4 ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü. Kent merkezlerinde kar kalınlıkları ise Erzurum'da 25, Ardahan'da 15, Ağrı ve Kars'ta 10 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, Erzurum'un kuzey kesimleri ile akşam saatlerine kadar Ardahan'da aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Erzurum'da soğuk hava nedeniyle bina çatılarında eriyen karların 3-4 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluşturması, ilginç görüntü oluşturdu.