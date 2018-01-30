Bakırcı esnafı ‘zeytin dalı’ figürü işlemeye başladı

Gaziantep'te asırlardır tarihi çarşıda yaptıkları bakır işlemeleri ile bilinen esnaf, Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak ve harekatın unutulmaması amacıyla zeytin dalı figürünü de işlemelerine yansıtıyor. Ustalar, bakır cezve, tabak, çaydanlık, fincan, ibrik, şekerlik, tencere, tava, tas, sürahi gibi mutfak eşyalarında zeytin dalı figürlerini titizlikle işliyor. Esnaflardan Salman Aşevren, zeytin dalı figürlerini Afrin'e düzenlenen harekattan esinlendiğini belirterek, "Zeytin dalı figürünü bakıra işledim. Mehmetciğimize sonsuz başarılar diliyorum. Allah onları analarına babalarına kavuştursun. Zeytin dalı barışı simgeliyor. Allah'ın izni ile oradaki bütün terör olaylarını bitireceğiz. Harekatın ismini öğrendikten sonra bende esinlenerek zeytin dalı çizdim ve destek olmaya çalıştım. Bunu önce bakırın üzerine çizdim. Sonrasında nakışladım ve boyadım kalayladım böyle bir simgeyi ortaya çıkardık" dedi.

"GURUR DUYUYORUZ"

Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık ise "Askerlerimiz inşallah sağ salim evlerine kavuşurlar. Bizimde desteğimiz bu. Bakır üzerine zeytin dalını işleyelim dedik. İnşallah bunu da geliştireceğiz. Zeytin dalı barışı simgeliyor. Biz Türk milleti olarak hep barıştan yana olduk. Biz bakırcı esnafı olarak gurur duyuyoruz esnafımızla, bakın hemen zeytin dalı işlemeye başlamışlar. Böyle bir faydamız olursa ne mutlu bize" diye konuştu.

Bakırcılar, zeytin üretiminin yoğun olan bölge için de harekata ismini veren zeytin dalının önem taşıdığını söyledi.