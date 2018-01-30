Çocuk gelin kurtarıldı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, Mardin Kızıltepe
'de bir kız çocuğunun evlendirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Müdürlükte konuya ilişkin oluşturulan kriz masasında kız çocuğunun bilgilerine ulaşılmaya çalışıldı. Ellerinde sadece bir kuaföre ait telefon numarası bulunan yetkililer, kuaförün çocuğun teyzesi olduğunu öğrendi. Ekipler bunun üzerine numarayı aradıklarında çocuğun teyzesi böyle bir şeyin olmadığını belirtti. İkna olmayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli ile Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri ilçedeki tüm düğün salonlarını takibe aldı. Bir düğün salonunda 14 yaşındaki D.K. ve 24 yaşındaki M.A.İ. için düğün töreni yapıldığını tespit eden ekipler, bir kargaşaya mahal vermemek için törenin sona ermesini bekledi. D.K. ve M.A.İ.'yi tören sonuna kadar takip eden ekipler, girdikleri eve düzenledikleri operasyonla kız çocuğunu kurtardı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken D.K. devlet korumasına alındı. 'ALDIĞIMIZDA ŞOKTAYDI'
Kriz masasında operasyonu takip eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, "Kız çocuğunu, çocuk gelin
olmaktan kurtarmak için dakikalarla yarıştık. Kızımızı ilk aldığımızda şoktaydı. Şimdi sağlığı çok iyi" dedi.