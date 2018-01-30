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Eşini öldürüp etti

'te bir kişi boşanma tartışmasından çıkan kavgada, eşini öldürüp etti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 17:45 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 17:46
Eşini öldürüp intihar etti

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Safiye Erselim Sokak'ta oturan Tayfun Beyoğlu (55) ile eşi Semye Beyoğlu (50) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tayfun Beyoğlu, tabancayla iki çocuğunun annesi Semye Beyoğlu'na ateş ettikten sonra etti.

Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetler olay yerindeki incelemelerin ardından Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı iddia edildi.

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Eşini öldürüp intihar etti
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