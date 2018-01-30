Genç kıza yumruk atan genç bakın kim çıktı

Tüm Türkiye'nin konuştuğu sokak ortasındaki genç kıza yumruk atan kişi, 9 aydır kayıp olarak aranan Anıl Gürbulak çıktı. Gürbulak'ın teyzesi onu Müge Anlı'nın programı aracılığıyla tüm Türkiye'de arıyordu.

ACI GERÇEK BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

O kişi aslında aylardır kayıp olan 28 yaşındaki Anıl Gürbulak'tı. Psikolojik sorunlar yaşayan genç adamı, teyzesi Cahide Karga gözyaşlarıyla Müge Anlı'ya gelerek aradığını ve yardım istediğini söylemişti. Çünkü Anıl Gürbulak'ın ailesi paramparça olmuştu.

Teyzesinin anlattıklarına göre annesi aylar önce Anıl evden gittiği için hakkında arama kaydı oluşturmuştu ama polislere psikolojik rahatsızlığı olduğundan bahsetmemişti. Polisler Anıl'ı bulmasına rağmen, kendi isteğimle kaçıyorum dediğinden ve 18 yaşından büyük olduğundan herhangi bir şey yapamadı.

Genç kıza yumruk atan şahıs kayıp olan Anıl Gürbulak mı?

Babası annesini kıskançlık krizi sebebiyle öldürmüş kendisinin ise ailesi tarafından 9 aydır arandığı ortaya çıktı

Anıl'ın babası annesini öldürmüş sonra polise teslim olmuştu. İfadesinde kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini söyledi. Ablasının emaneti olan Anıl'ı bulmak isteyen teyzenin dileği gerçek olmuştu.

Anıl, babasının annesini öldürdüğünden habersizdi. Kendi isteğimle kaçtım demiş olsa da teyzesi kendi başına yaşayamayacağını söylüyordu. O günden sonra bir daha Anıl'dan haber alamamıştı teyzesi… Ta ki Anıl'ın internette dolaşan bu görüntülerine kadar. Anıl'ın arkadaşları ve komşularının haberlerde görüp kendisine söylediklerini anlatan teyze, Müge Anlı aracılığıyla yeğenin yaraladığı kızdan gözyaşlarıyla özür dileyerek, şikâyetini geri almasını istedi. Karşı tarafın haklı olduğunu fakat yeğeninin annesinin öldürüldüğünü bile kavrayamayacak psikolojide olduğunu söyleyerek özür diledi.