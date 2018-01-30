Hurdalardan araç yapıyor

30-40 yıllık eski motosikletleri atölyesinde tekrar dizayn ederek ATV gibi arazi aracına çeviren Esen, oğlunun kullandığı minik scooter'ı da motorluya çevirdi. Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki atölyesinde gece gündüz demeden modifiye uzmanı arkadaşlarıyla birlikte çalışan Barbaros Esen, hurdalıktan bulup satın aldığı 40 yılık motosikletleri parçalayıp, eski ve yeni parçalar kullanarak yeniden dizayn ederek, adeta tekrardan hayat veriyor. Esen, eski motosikletleri, motorlarını güçlendirip, lastiklerini de arazi lastikleriyle değiştirip, modifiye ediyor. Günlerce uğraşan Esen, ortaya ATV gibi arazi araçlar ortaya çıkarıyor. Atölyesinde hurdalıktan satın aldığı su boruları, demirler, eski su tahliye ve ağaç kesme motorlarını da yaptığı binek araçlarda kullanıyor.



