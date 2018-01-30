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lardan araç yapıyor

Denizli'de, motorlu araçlar ateşleme sistemi tamircisi, doğa sporları tutkunu Barbaros Esen (35), lıktan satın aldığı su boruları, demir, kullanılmayan eski su tahliye motoru ve motorlu testereden yararlanarak ilginç araçlar ortaya çıkarıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 12:33
Hurdalardan araç yapıyor

30-40 yıllık eski motosikletleri atölyesinde tekrar dizayn ederek ATV gibi arazi aracına çeviren Esen, oğlunun kullandığı minik scooter'ı da motorluya çevirdi. Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki atölyesinde gece gündüz demeden modifiye uzmanı arkadaşlarıyla birlikte çalışan Barbaros Esen, lıktan bulup satın aldığı 40 yılık motosikletleri parçalayıp, eski ve yeni parçalar kullanarak yeniden dizayn ederek, adeta tekrardan hayat veriyor. Esen, eski motosikletleri, motorlarını güçlendirip, lastiklerini de arazi lastikleriyle değiştirip, modifiye ediyor. Günlerce uğraşan Esen, ortaya ATV gibi arazi araçlar ortaya çıkarıyor. Atölyesinde hurdalıktan satın aldığı su boruları, demirler, eski su tahliye ve ağaç kesme motorlarını da yaptığı binek araçlarda kullanıyor.

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Hurdalardan araç yapıyor
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