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Barosu Eski Başkanı hayatını kaybetti

Barosu Eski Başkanı , İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi. Kolcuoğlu, 2002-2008 yıllarında İstanbul Barosu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 17:23 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 17:25
İstanbul Barosu Eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu hayatını kaybetti

Barosu Eski Başkanı , İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.


73 yaşında vefat eden Kolcuoğlu perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak.

PERŞEMBE GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Kazım Kolcuoğlu için ilk törenin Perşembe günü saat 11.00'de İstanbul Baro Binası önünde düzenleneceği öğrenildi. Kazım Kolcuoğlu aynı gün Levent Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
Kazım Kolcuoğlu, 2002-2008 yıllarında İstanbul Barosu Başkanı olmuştu. Kolcuoğlu 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına aday olmuş ancak seçilememişti.

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İstanbul Barosu Eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu hayatını kaybetti
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