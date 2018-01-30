Maskeli 4 soyguncunun 30 saniyede yaptığı hırsızlık kamerada30 saniyelik soygun kamerada

Olay, 03.00 saatlerinde, Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde bulunan bir telefon mağazasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre otomobil ile mağazanın önüne gelen yüzleri maskeli ve silahlı 6 şahıs, yanlarında getirdikleri kaldırım taşları ile mağazanın camını kırarak içeri girdi. Yaklaşık 30 saniyede mağazada bulunan çok sayıda telefonu aldıktan sonra kaçarak uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Müdahale etmeye çalıştım bana silah çektiler"

Olayın görgü tanığı Celil Görgülü olayı görüp müdahale etmek istediğini fakat silah çektiklerini belirterek, "6 kişilerdi, aşağı taraftan geldiler, ellerinde kaldırım taşı vardı. Kaldırım taşı ile camı kırıp içeri girdiler, telefonları alıp çıktılar. Ben bağırınca bana silah çektiler'dur olduğun yerde' dediler. Müdahale etmeye çalıştım silah çektiler bana" şeklinde konuştu.

Öte yandan mağaza yetkilisi Ali İşcan "Durum ortada, gece telefonun alarmı çaldı baktım mağazadan geliyor, kalktım alarm şirketini aradım durumu izah ettim sonra buraya geldim. Tablo ortada zarar ne durumda bakacağız" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.