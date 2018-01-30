Ocak ayında güneşli hava keyfi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde ölçüldüğü bölgede Sarıgerme, İztuzu Sahili, Köyceğiz kordonu ve Kayacık Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, Sarıgerme Mahallesi'ndeki Ortaca Belediyesi tesisinde piknik yaptı. Bazı vatandaşlar, İztuzu Sahili'nde ve Köyceğiz Kordonu'nda yürüyüş yaptı.

Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, Dalaman Belediyesi Kayacık Sosyal Tesisinde hafta sonu ve hafta başı yoğunluk oluşturdu.

6 yıldır Dalaman'da yaşayan İngiliz uyruklu Philip Jackson, bölgenin adeta cennet gibi olduğunu söyleyerek; "Burası çok güzel seviyoruz kayacık sahilini, Muhammet Şaşmaz'a bu tesis için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eşi ile birlikte Kayacık Sahili'nde güneşli havanın keyfini çıkaran Şener Bayrav; "Bu tesisten çok memnunuz. Bu zamana kadar yapılmadığı hata, burayı genişletseler yine iş yapacağını düşünüyorum. Yaz kış yararlanabileceğimiz bir tesis oldu" dedi.

Ortaca'dan, sahile gelen Özcan Uğur ise Dalaman ve Ortaca ilçelerinde yaşayan vatandaşların kısa sürede ulaşabilecekleri Kayacık Sahili'ne tesis yapılmış olmasından memnun olduğunu dile getirdi.