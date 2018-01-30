Tekirdağ'da yalnız yaşayan 2 kişi evlerinde ölü bulundu

Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi Evrenos Sokak Onur Apartmanı'ndaki dairede yalnız yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Yalnız'ın ev sahibi kirasını almak için aradı. Ev sahibi Yalnız'a ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, savcılık izniyle çilingir yardımıyla kapıyı açıp daireye girdi. Polis, Yalnız'ı evinin tuvaletinde ölü olarak buldu.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Yalnız'ın cesedi, Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşinden ayrı yaşadığı belirtilen Yalnız'ın KOAH hastası olduğu ve iki yıl önce Şarköy'e yerleştiği belirtildi.



İkinci olay, Çorlu'da Site Özer Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Esra Dilgin'i telefonla arayan arkadaşları, cevap alamayınca evine gitti. Dilgin, kapıyı açmayınca, polis çağırıldı. Gelen polis ekiplerinin girdiği evde, Dilgin, oturma odasındaki koltuk üzerinde hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilgin'in öldüğü belirlendi.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardında Dilgin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU