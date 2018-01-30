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Uyuşturucu parası için camiden rahle çaldılar

'da uyuşturucu madde almak için camiden 52 adet plastik rahle çalan üç kişi, yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 17:04
Uyuşturucu parası için camiden rahle çaldılar

Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde bulunan Konyalılar Camii'nde meydana geldi. Gece yarısı camiye giren hırsızlar, içerdeki 52 adet plastik rahleyi alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.K., S.I. ve O.K.'yi iki sokak ileride kaçmaya çalışırken yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin uyuşturucu almak için hırsızlık yaptıklarını söylediği öğrenildi.

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Uyuşturucu parası için camiden rahle çaldılar
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