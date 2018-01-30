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Yeni trend: Örnek sı! Tadını alan vazgeçemiyor

Eskişehir’de yaşayan 53 yıllık cı Münür Subaşı, hazırladığı ördek suyu çorbasının tadına bakanları adeta bağımlısı yaptığını, yoğun talep yüzünden günde birkaç defa pişirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 30.1.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 12:24
Yeni trend: Örnek çorbası! Tadını alan vazgeçemiyor

cı Münür Subaşı ördekleri kendi üretim yaptıkları işletmeden temin ediyor. Subaşı, farklı bir lezzet olan ördek suyu çorbasını deneyenlerin tekrar tekrar geldiklerini ve para üstünü dahi almadıklarını ifade etti.

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Yeni trend: Örnek çorbası! Tadını alan vazgeçemiyor
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