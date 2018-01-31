2.5 kiloluk bebeğin kalbine üç stent

Mert Aras Bolat
bebek, iki çocuklu bir ailenin küçük oğlu... Anne Canan Bolat
ve baba Kemal Bolat, daha dünyaya gözlerini yeni açan Mert Aras'ı büyük bir heyecanla evlerine götürmek için sabırsızlanırken, kalbinde bir hastalık olduğunu, bu nedenle hastanede kalmaları gerektiğini öğrendiler. Doğuştan
kalp hastalığı olan Mert Aras Bolat bebeğin kalbine, henüz 20 günlükken stent takıldı. Bebeğini kucağına alır almaz kalp hastası olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini öğrenen anne Canan Bolat, yaşadığı korku dolu günleri şu sözlerle anlattı: "8 yıllık evliyiz. 6 yaşında bir oğlum daha var. Ailemizde herhangi bir kalp hastalığı öyküsü yok. Doğumdan sonra doktorlar; çocuğumun kalbinde ritim bozukluğu ve üfürüm olduğundan, bu nedenle bebeğimin bir operasyon geçirme ihtimali olduğundan bahsettiler. Çok kısa süre içinde anjiyo olacağını öğrendik. Bebeğimin hastalığını öğrendiğimde çok korktum. Daha yeni doğum yapmıştım, bebeğimizi bir an önce eve götürmek için heyecanlıydık ama eve gidemeyip başka bir hastaneye transfer olmak zorunda kaldık. Burada, Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat
ile tanıştık. İlk zamanlarda yatış pozisyonundayken herhangi bir sıkıntısı yoktu. Bu nedenle anne karnındayken hiçbir sorun tespit edilmemişti. Taburcu
olacağını söylediler. Büyük heyecanla bebeğimizi almaya gittik. Doktorumuz, 'Bebeğin kalbini emzirirken son bir kez daha dinleyelim' dedi. O esnada kalp atışlarının 50'nin altına indiğini gördüler. Bir süre antibiyotik tedavisi gördü. Ancak ritimde hiçbir değişiklik olmadığını, bundan dolayı da anjiyo yapılması gerektiğini söylediler. Eğer doktorumuz anlamamış olsa ve biz taburcu olsaydık olacakları düşünemiyorum. Bebeğim 20 günlükken anjiyo oldu, 3 kalp damarına stent takıldı. Şükür ameliyattan sonra ufaklığımızın keyfi yerinde. Doktorlarımızın ilgisi ve verdiği bilgiler bu süreci daha rahat atlatmamızı sağladı" dedi. EĞER EVE GÖNDERİLSEYDİ...
"Bu hastalık anne karnında tespit edilebilir" diyen Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, Mert Aras Bolat bebeğin yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Stent taktığımız bebeğimiz 2.5 kilogramdı. Aras bebek, işlem yapılmadan evine gönderilseydi; köprü damarı büzüşecek ve akciğeri canlandıran tek damar olduğu için hastamızı kaybedecektik. Bu bebekler kısa zamanda morararak, çok kötü bir şekilde gelirler. Ama siz stenti koyduğunuz zaman, orada kafes oluşturduğunuzda damarın büzüşmesini engelleyip onu uzunca bir süre idare etmesini sağlarsınız."