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30 yıllık karısını öldürüp etti

TAHİR AŞKIN KISACIK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018
30 yıllık karısını öldürüp intihar etti
'te 55 yaşındaki Tayfun , boşanma kararı alan 30 yıllık eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla etti. Öğretmenevleri Mahallesi Mehmet Tahtacı Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, kocasıyla geçimsizlik yaşayan 50 yaşındaki Semye Beyoğlu, evi terk ederek çocuğunun evine gitti. Karısını eve dönmesi için ikna eden Tayfun Beyoğlu (50) olayların tekrar yaşanmaması için kurban kestirdi. İki çocuk sahibi çift evlerine döndükten 2 gün sonra boşanma meselesi yüzünden yine tartışmaya başladı. Karısının boşanma isteğini reddeden koca Tayfun Beyoğlu, evlerinin yatak odasında bulunan tabancayı alıp 30 yıllık eşini kafasına sıkarak öldürdü. Cinnet getiren koca aynı tabancayla bu kez kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi. Çiftin ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
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30 yıllık karısını öldürüp intihar etti
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