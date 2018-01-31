30 yıllık karısını öldürüp intihar etti

Gaziantep
'te
55 yaşındaki Tayfun Beyoğlu
, boşanma kararı alan 30 yıllık eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar
etti. Öğretmenevleri Mahallesi Mehmet Tahtacı Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, kocasıyla geçimsizlik yaşayan 50 yaşındaki Semye Beyoğlu, evi terk ederek çocuğunun evine gitti. Karısını eve dönmesi için ikna eden Tayfun Beyoğlu (50) olayların tekrar yaşanmaması için kurban kestirdi. İki çocuk sahibi çift evlerine döndükten 2 gün sonra boşanma meselesi yüzünden yine tartışmaya başladı. Karısının boşanma isteğini reddeden koca Tayfun Beyoğlu, evlerinin yatak odasında bulunan tabancayı alıp 30 yıllık eşini kafasına sıkarak öldürdü. Cinnet getiren koca aynı tabancayla bu kez kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi. Çiftin ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.