36 yıl sonra ‘mavi süper Ay’

Bu gece gökyüzüne bakarsanız, ender rastlanan bir gökyüzü olayını kısmen dahi olsa görmeniz mümkün olacak. Bu gece gerçekleşecek dolunayı üç şey ayrıca özel kılıyor: Çarşamba akşamı, Ay her zamankinden daha parlak olacak, hafif kırmızı gözükecek ve "mavi" olacak. Bugün Ay, Dünya'ya en çok yaklaştığı noktada olacak. Ay ile Dünya arasındaki mesafe 360 bin 198 kilometreye kadar inecek. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA
) yetkilileri, Süper Ay
esnasında Ay'ın normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözükeceğini söylüyor. AYNI AYDA 2. TUTULMAYA 'MAVİ' DENİYOR
Süper Ay, bu akşam Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu da Ay'ın hafif kızıl bir renge bürünmesini sağlayacak. Bu olaya "kanlı ay" deniyor. Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden geçerek Ay'ın yüzeyine indiğinde bu kırmızı rengi veriyor. "Mavi Ay
" olayının adı gibi mavi renkle bir ilgisi yok. Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya "mavi ay" deniyor. Bu üçlü görünüm en son 1982'de ortaya çıkmıştı. TÜRKİYE'DEN KISMEN İZLENECEK
"Süper
kanlı mavi Ay" TSİ 18.34'te Türkiye
'den kısmen de olsa izlenebilecek. Türkiye'den bakıldığında Dünya'nın gölgesi Ay'ın neredeyse yarısının üzerine düşmüş şekilde görülecek. Tutulmanın en iyi izleneceği yer ise ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri olacak. Her ne kadar Türkiye'den net biçimde gözlenemese de NASA canlı yayın yapacak.