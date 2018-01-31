500 yıllık cami kurtarılıyor

Üsküdar
Meydanı'na 1506 yılında Selman Ağa
tarafından yaptırılan Selman Ağa Camisi
, sonraki dönemlerde tarihi duvarları yıkılarak eklenen dükkanlardan temizleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin Üsküdar Meydanı
düzenleme projesi kapsamında camiyi çevreleyen dükkanların yıkımına dün başlandı. İstanbul Boğazı
'nın siluetinde ortaya çıkacak tarihi caminin yanında aynı tarihte yapılan Horhor Çeşmesi de yer alıyor. FERMANLA İDAM EDİLMİŞTİ
Sultan II. Beyazıt döneminde sarayda görevli Selman Ağa tarafından yaptırılan tarihi cami, kesme taş ve tuğla sistemiyle inşa edilmişti. Yine padişahın fermanıyla idam ettirilen Selman Ağa'nın kabri de caminin bahçesinde bulunuyor.