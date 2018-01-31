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500 yıllık cami kurtarılıyor

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018
500 yıllık cami kurtarılıyor
Üsküdar Meydanı'na 1506 yılında tarafından yaptırılan Selman , sonraki dönemlerde tarihi duvarları yıkılarak eklenen dükkanlardan temizleniyor. 'nin düzenleme projesi kapsamında camiyi çevreleyen dükkanların yıkımına dün başlandı. 'nın siluetinde ortaya çıkacak tarihi caminin yanında aynı tarihte yapılan Horhor Çeşmesi de yer alıyor.

FERMANLA İDAM EDİLMİŞTİ
Sultan II. Beyazıt döneminde sarayda görevli Selman Ağa tarafından yaptırılan tarihi cami, kesme taş ve tuğla sistemiyle inşa edilmişti. Yine padişahın fermanıyla idam ettirilen Selman Ağa'nın kabri de caminin bahçesinde bulunuyor.
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500 yıllık cami kurtarılıyor
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