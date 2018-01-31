Ayşe Sultan Korusu’nda ecrimisil davası

Oyuncu Tolga Savacı
ile evlenen yazar Nermin Bezmen
'in, Bebek'te bulunan Ayşe Sultan Korusu
'ndaki komşularıyla hukuki mücadelesi sürüyor. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Bezmen, ENKA grubunun kurucusu işadamı Şarık Tara
, kızı Leyla Tara
Suyabatmaz, Ali Gülçelik, Süha Hüseyin Erler ve Ayşe Suna Erler'den ecrimisil (haksız işgal tazminatı) istiyor. İddiaya göre; komşuları Bezmen'e ait villanın 57.22 metrekarelik kısmına tecavüz ederek bahçe duvarını kaldırdı ve eğimli araziyi araç kotuna indirerek otopark alanı oluşturdu. Burası uzun yıllar otopark olarak kullanıldı. Bezmen, ilk olarak 9 yıl önce müdahalenin men'i ve bahçe duvarının eski haline getirilmesi için dava açtı. Bilirkişi "İşgal edilen alanın maddi değeri 629 bin lira. Davalıların, Bezmen'e ecrimisil ödemesi gerek" diye rapor verdi. Mahkeme de Bezmen'i haklı buldu. Alanın eski haline getirilmesine ve 2004 ila 2008 arasında ecrimisil alacağının davalılardan tahsiline karar verildi. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi de kararı onadı. Bezmen, ecrimisil alacağı için İstanbul 7. İcra Müdürlüğü kanalıyla üç yıl önce icra takibi başlattı. Ancak davalılar icra takibine itiraz etti, takip durdu. 'HAKSIZ İŞGAL YOK'
Bunun üzerine avukatı aracılığıyla yeniden asliye hukuk mahkemesine başvuran Bezmen, dilekçede 2009-2017 arası 22 bin liralık ecrimisil alacağının tahsilini istedi. Davalı avukatı ise ortada haksız bir işgal olmadığını savunarak Bezmen'in açtığı ecrimisil alacak davasının reddini istedi. Taraflar arasında 1966'da bir anlaşma yapıldığını belirten avukat "42 yıl boyunca davacılar, ecrimisil talebinde bulunmamıştır. Ortada haksız bir işgal, dolayısıyla ödenecek bir ecrimisil bedeli yoktur. Davanın reddi gerekir" dedi.