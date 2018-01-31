Değiştiremeden polis yakaladı!

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye gezen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini Bulgaristan plakalı lüks bir otomobil çekti. Söz konusu aracı incelemeye alan polis, CC 2162 AH plakalı otomobilin, motor şase numarasının, bir başka araca ait numaralarla değiştirilmek istendiğini tespit etti. Otomobilin kullanıcısı Gürsel Y., gözaltına alındı.

15 BİN TL'YE ALDILAR

Yapılan araştırmada Romanya'da yaşayan kuzeni Barbaros Y. ile bağlantıya geçen Gürsel Y.'nin, yurt dışından 'ucuz araba' getirip, motor şase numarasını değiştirerek, Türkiye'de kullanmak istediğini söylediği ortaya çıktı. Bunun üzerine arayışa giren Barbaros Y.'nin, Bulgaristan'da yaşayan ve aracını satışa çıkartan E.C. adlı kadınla iletişim kurduğu belirlendi.

Yapılan pazarlık sonucu amca çocukları, Türkiye'de piyasa değeri yaklaşık 60 bin lira olan 2003 model otomobili, 4 bin dolara yani yaklaşık 15 bin liraya satın alıp, Türkiye'ye getirdi. Gürsel Y, bu kez de arabasını Türkiye'de kullanırken ödemesi gereken vergilerden kurtulmak amacıyla aracını Yüreğir Sanayi Sitesi'ne götürüp, burada motor şase numarasını kazıtıp, yerine bir başka otomobilin motor numarasını takmak isterken yakalandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gürsel Y.'nin bu sahtekarlığı, Adana Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarda yapılan incelemelerde de ortaya konuldu. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Gürsel Y, 'sahtecilik' suçundan sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaya adı karışan Barbaros Y. ile E.C. adlı zanlılara yurt dışında olduğu için ulaşılamadığı öğrenildi.