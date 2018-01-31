Düzceli taksiciden duygulandıran hareket

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı operasyonu ile terör örgütlerinin kökünü kazımaya çalışan Mehmetçik'e Türkiye'nin dört bir yanından destek yağıyor. Düzce Adliyesi önünde taksicilik yapan Ramazan Bilgin aracının arka camına "Onlar ücreti peşin ödedi" yazdırarak şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. Adliye binası önünde taksicilik yapan Ramazan Bilgin Afrin operasyonunda görev yapan askerlerin de aileleri ücretsiz taşıyacağını ifade etti. Bilgin, "Mehmetçiğimiz terör örgütlerini temizlemek için Afrin'de mücadele veriyor. Onların yakınlarına destek olmak için böyle bir şey yaptık. Daha iyilerini yapmaya çalışacağız inşallah. Şu anlık elimizden gelen bu" dedi.

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