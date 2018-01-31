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li taksiciden duygulandıran hareket

’de taksicilik yapan Ramazan Bilgin şehit yakınları ve gazilere ücretsiz hizmet veriyor. Taksisinin camına yazdığı “şehit yakınları ve gazilere ücretsizdir. Onlar ücretini peşin ödediler” yazısıyla duygulandıran taksici Afrin operasyonundaki askerleri de unutmadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 17:06
Düzceli taksiciden duygulandıran hareket

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı operasyonu ile terör örgütlerinin kökünü kazımaya çalışan Mehmetçik'e Türkiye'nin dört bir yanından destek yağıyor. Adliyesi önünde taksicilik yapan Ramazan Bilgin aracının arka camına "Onlar ücreti peşin ödedi" yazdırarak şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. Adliye binası önünde taksicilik yapan Ramazan Bilgin Afrin operasyonunda görev yapan askerlerin de aileleri ücretsiz taşıyacağını ifade etti. Bilgin, "Mehmetçiğimiz terör örgütlerini temizlemek için Afrin'de mücadele veriyor. Onların yakınlarına destek olmak için böyle bir şey yaptık. Daha iyilerini yapmaya çalışacağız inşallah. Şu anlık elimizden gelen bu" dedi.

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Düzceli taksiciden duygulandıran hareket
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