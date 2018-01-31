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’te trafiği kilitleyen :1 yaralı

’da Sefaköy Beşyol mevkiinde kadın sürücünün kullandığı otomobil, önce metrobüs bariyerlerine ardından da bir başka araca çarptı. da kadın sürücü yaralanırken, E-5’te trafik durma noktasına geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 16:48
E-5’te trafiği kilitleyen kaza:1 yaralı

, Beşyol Mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 YP 7439 plakalı kadın sürücü aracının hakimiyetini henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaybetti. Aracı ilk önce metrobüs bariyerlerine çarpan kadın sürücü daha sonra 34 SJ 3388 plakalı araca çarparak durdu. Aracın içinde yaralanan kadın sürücü, olay yerine vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yol ise yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Ekipler tarafından yolda kumlama çalışması yapılırken bir yandan ise kazada kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

Akşam iş çıkış saatine yakın meydana gelen kaza nedeniyle E-5'te uzun araç trafiği oluştu.

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E-5’te trafiği kilitleyen kaza:1 yaralı
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