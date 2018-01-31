Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ekmek teknesi sonu oldu

Ekmek teknesi sonu oldu

’nin İzmit ilçesinde mezbahada görevli bir kişi, sürücüsü olduğu hafriyat kamyonun altına kalan hayatını kaybetti. Cenazenin üstüne kapanan eşinin feryatları yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 31.1.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 15:59
Ekmek teknesi sonu oldu

Olay, İzmit Karadenizler Mahallesi, Solaklar Yolu üzerinde bulunan mezbahanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Gümüş (47), 41 FH 941 plakalı kamyon ile mezbaha içine gübre döktü. Daha sonra aracına binen Gümüş, belirlenemeyen bir sebepten araçtan indi. Bu esnada bir anda hareket eden kamyon, sürücüsü Gümüş'ü altına alarak sürükledi. Kamyonun altında kalan Gümüş, feci şekilde hayatını kaybetti. Mezbahada çalışan diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gümüş'ten haber alamayarak mezbahaya gelen eşi ve çocukları ise sinir krizleri geçirdi. Cenazenin üstüne kapanan eşi, "Yaktın bizi" diyerek gözyaşı döktü.

BİR OĞLU ASKERDE

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen sürücünün cenazesi Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Gümüş'ün bir oğlunun da askerde olduğu öğrenildi. Polis ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekmek teknesi sonu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN