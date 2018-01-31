Ekmek teknesi sonu oldu

Olay, İzmit Karadenizler Mahallesi, Solaklar Yolu üzerinde bulunan mezbahanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Gümüş (47), 41 FH 941 plakalı kamyon ile mezbaha içine gübre döktü. Daha sonra aracına binen Gümüş, belirlenemeyen bir sebepten araçtan indi. Bu esnada bir anda hareket eden kamyon, sürücüsü Gümüş'ü altına alarak sürükledi. Kamyonun altında kalan Gümüş, feci şekilde hayatını kaybetti. Mezbahada çalışan diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gümüş'ten haber alamayarak mezbahaya gelen eşi ve çocukları ise sinir krizleri geçirdi. Cenazenin üstüne kapanan eşi, "Yaktın bizi" diyerek gözyaşı döktü.

BİR OĞLU ASKERDE



Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen sürücünün cenazesi Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Gümüş'ün bir oğlunun da askerde olduğu öğrenildi. Polis ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.