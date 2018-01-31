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‘Fazla yolcu’ kavgası ölümle bitti

GÜRAY GÜRDAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018
‘Fazla yolcu’ kavgası ölümle bitti
'de bir minibüste şoförlük yapan M.E. ile minibüse binen S.Ö. isimli kadın arasında "fazla yolcu alma" meselesinden tartışma çıktı. Genç kadın, fazla yolcu aldığı gerekçesiyle minibüs şoförünü uyardı. Tartışmanın ardından minibüsten inen kadın, yakınlarını çağırıp, şoför M.E.'nin olduğu yere gitti. Bu arada minibüs şoförü de kendi yakınlarını çağırdı. Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'nde karşı karşıya gelen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, kadının yakınlarından İsmail İ. hayatını kaybetti. Cinayetin ardından polis biri tekerlekli sandalyeli 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan Yavuz T. tutuklanırken, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
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‘Fazla yolcu’ kavgası ölümle bitti
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