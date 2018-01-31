Hac kura çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak? - Diyanet İşleri 2018 Hac kura sonuçları tarihini açıkladı

Kutsal topraklara gitmenin hayali içerisinde olan 2 milyonu aşkın adayın aylardır heyecanla beklediği an geldi, çattı. Başvuruların tammalanması ile birlikte hac kura sonuçları için geri sayım başlamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, (diyanet.gov.tr) resmi sitesinden yaptığı açıklama ile 2018 hac kura sonuçları tarihini belirlemişti. Böylece merakla araştırılan ''Hac kura çekilişi ne zaman yapılacak?'' sorusu da yanıtını bulmuştu. Peki Hac kura çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte tüm ayrıntılar....

HAC KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, adayların merakla beklediği tarihi ve saati açıkladı. Hac kura çekilişi 1 Şubat 2018 Perşembe günü çekilecek. Çekiliş sonuçları diyanet.gov.tr adresinden takip edebileceksiniz. Hac kura sonuçları 2018 ile ilgili tüm ayrıntılara ise bu sene de sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

HAC KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Bir diğer merak edilen soru ise 2018 hac kura çekilişinin hangi kanaldan ekranlara geleceği. Yarın tüm gözler TRT Diyanet ekranlarında olacak. Kura çekilişi saat 11:00'da başlayacak.

HAC İBADETİ

İslam Dininin temel ibadetlerinden birisi olan ve sözlükte "gitmek, yönelmek, ziyaret etmek" manalarına gelen hac, imkanı olan her müslümanın, belirli bir zaman içinde Kabe'yi, Arafat ve Mina'yı ziyaret ederek belli bazı dînî görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Hac ibadetini yaparken çeşitli zaman ve mekanlarda icra edilen uygulamalara "menâsik" (tekili, mensek) denir.

Kutsal mekan kavramı ve bu yerleri ziyaret, insanlık tarihi boyunca bütün din ve inanç sistemlerinde görülmüştür.2 İslâmî bazı kaynaklara göre Hac ibadeti Hz.Âdem'e kadar uzatılsa da, Kur'ân-ı Kerim'in bildirdiğine göre3, daha önce tahrip olmuş Kabe'nin eski temelleri Hz.İbrahim ve oğlu Hz.İsmail tarafından bulunarak Kutsal Mabed yeniden inşa edilmiş, Hac suresinin 27-29. ayetlerine göre de insanları hac yapmak üzere Mekke'ye ilk davet eden peygamber Hz.İbrahim olmuştur. Bu tarihten itibaren diğer peygamberler ve inananlar da Kabe'yi ziyaret etmişlerdir.

İslam'ın doğuşu sırasında Kabe'yi tavaf, Umre, Arafat ve Müzdelife'de vakfe ve kurban kesme gibi adetler devam ettirilmekte, ancak hac, putperest geleneklerine uygun olarak sürdürülmekteydi. Hicretin 9. yılında nazil olan;

" Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Onda apaçık deliller, Makâm-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnîdir" ( Âl-i İmran, 96-97) ayetleriyle Müslümanlar üzerine farz kılınan Hac, Hz. Peygamber tarafından putperest âdetlerinden arındırılarak İslâmî usullere uygun hale getirilmiştir.