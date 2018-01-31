Hatay’da halk ozanları ve gazilerden Mehmetçik’e destek

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin kentinde terör unsurlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 12'nci gününde sürüyor. Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'nde toplanan gaziler, halk ozanları ve yörükler, Mehmetçiğe destek mesajları verdi. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) öncülüğünde düzenlenen organizasyona Çukurova Halk Ozanları Derneği, Osmaniye Yörük Türkmen Derneği, Hatay Yörük Türkmenleri Derneği, Adana Honamlı Yörükler Derneği, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği, Türkiye Harp Malulü ve Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi üyeleri katıldı.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ulusal güvenliği korumak amacıyla devletin aldığı kararın arkasında olduklarını belirterek, "Afrin Zeytin Dalı Harekatı ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör örgütünü ortadan kaldırmak için atılmış bir adımdır. Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Afrin'de sınır ötesi harekat devam etmektedir. Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermekte ve vermeye de devam edecektir. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, kültürün, inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez" dedi.

Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği, Türkiye Harp Malulü ve Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyesi gaziler de Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiğin yanlarında olduklarını dile getirdi.

Halk ozanları da seslendirdikleri türkülerle Mehmetçiğe destek verdi.