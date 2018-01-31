Kafede dehşet! Genç kız başından vuruldu

Ereğli'de otomobille gezen M.Ç., B.Ç., R.T. ve A.T., iddiaya göre bir kaç saat önce kavga ettikleri grubun, Sümer Mahallesi'ndeki bir kafede oturduğunu sanarak dehşet saçtılar.

Saat 17.00 sıralarında otomobilden inip, kafeye giren 4 kişiden, elinde av tüfeği bulunan M.Ç., kapının girişinde kavga ettiklerini sandıkları gruba rasgele ateş açtı. Can pazarının yaşandığı, müşteriler panik ve korku içerisinde kaçıştığı kafede saçmanın başına isabet ettiği Teslime Tomak yaralandı.

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KAVGA ETTİKLERİ GRUBUN OLMADIĞINI ANLAYINCA KAÇTILAR

Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, müşteriler çığlıklar atarak yardım istediler. Yaşanan kargaşa sırasında bir kişi M.Ç.'nin elinden tüfeği almak istedi, ancak başarılı olamadı. Kafenin içini kontrol eden 4 kişi, kavga ettikleri grubun, kafede olmadığını anlayınca hızla olay yerinden kaçtı.

Saldırının ardından arkadaşları tarafından kafeden çıkarılan genç kız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırı anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Polis, M.Ç., B.Ç., R.T., A.T. ve olaya karıştığı ileri sürülen A.C. ile M.S.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.