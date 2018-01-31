Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kanser tedavisi gören Asena yaşamını yitirdi

Kanser tedavisi gören Asena yaşamını yitirdi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018
Kanser tedavisi gören Asena yaşamını yitirdi
'nın Köyceğiz ilçesinde, her kürü yaklaşık 21 bin lira olan ilaçlarını alabilmesi için kermes düzenlenen yumuşak doku hastası (25), tedavi gördüğü 'da yaşamını yitirdi. Köyceğiz'e 3 kilometre uzaklıktaki kırsal Yangı Mahallesi'nde oturan Asena Ceren Hoşman, 3 yıl önce, 100 milyonda 1 görülen yumuşak doku kanserine yakalandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Hoşman'ın tedavisi, Ankara'da Hastanesi'nde yapılmaya başlandı. Bir süre önce, Asena Ceren Hoşman'ın 21 günde 1 kez kullanması gereken ve dozu yaklaşık 21 bin lira olan ilaç için Muğla'da kermes düzenlendi. Olumlu haberler beklenen Hoşman, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanser tedavisi gören Asena yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN