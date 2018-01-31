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durağındaki yankesici kıskıvrak yakalandı

durağında görevli güven timleri, hareketlerinden şüphelendikleri yankesiciyi kıskıvrak yakaladı.

Giriş Tarihi: 31.1.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 11:54
Metrobüs durağındaki yankesici kıskıvrak yakalandı

Olay, merkez kampüs istasyonunda yaşandı. Sıraya girmesine rağmen e binmeyen ve her seferinde yeniden sıraya geçen kapüşonlu kişinin hareketlerinden şüphelenen güven timi polisleri, şahsı kalabalığın arasına girdiği anda yakalayarak gözaltına aldı.

ÜZERİNDEN SON MODEL CEP TELEFONLARI ÇIKTI

Yapılan üst aramasında şüphelinin üzerinden iki adet son model cep telefonu ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.

YOLCULAR ŞAŞKINLIKLA SEYRETTİ

Polis müdahalesini şaşkınlıkla seyreden yolcular, ekiplerin bu hassasiyetini takdir etti...

SABAH.COM.TR

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Metrobüs durağındaki yankesici kıskıvrak yakalandı
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